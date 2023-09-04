Учасникам Burning Man можуть у понеділок дозволити покинути фестиваль після зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Прояснення неба над північно-західною частиною Невади в США в понеділок може дозволити тисячам людей покинути фестиваль Burning Man, де вони застрягли на кілька днів після того, як проливний дощ обрушився на місце проведення заходу в пустелі, із посиланням на організаторів повідомляє The New York Times, пише УНН.
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Покращений прогноз може також дозволити традиційну кульмінацію фестивалю: спалення високого дерев'яного опудала, яке двічі відкладалося через погоду.
Очікується, що в понеділок погода в цьому районі буде сухішою і теплішою, але система низького тиску може призвести до невеликих дощів з вечора понеділка до ранку вівторка, повідомила Національна метеорологічна служба США.
Організатори заходу заявили в неділю, що бруд і дощ зробили непрохідною головну дорогу, що веде до місця проведення фестивалю і назад. Захід проводиться в Блек-Рок-Сіті, тимчасовому поселенні, яке щороку з'являється посеред пустелі Блек-Рок на північному заході Невади. Були створені альтернативні маршрути, які можуть бути доступні в понеділок, коли о 9-й годині ранку за місцевим часом (19:00 за Києвом) чиновники мають оголосити, чи буде людям дозволено покинути захід.
Доповнення
Імпровізоване місто Блек-Рок-Сіті на фестивалі Burning Man приймає понад 70 000 людей щороку і розташоване за три години їзди від найближчого аеропорту, що розташований на відстані понад 160 км у Ріно. Цього року захід розпочався 27 серпня.
Влада також розслідувала смерть одного учасника, але заявила, що вона не пов'язана з погодою, зазначає видання.