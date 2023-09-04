Учасникам Burning Man можуть у понеділок дозволити покинути фестиваль після зливи

Деталі

Покращений прогноз може також дозволити традиційну кульмінацію фестивалю: спалення високого дерев'яного опудала, яке двічі відкладалося через погоду.

Очікується, що в понеділок погода в цьому районі буде сухішою і теплішою, але система низького тиску може призвести до невеликих дощів з вечора понеділка до ранку вівторка, повідомила Національна метеорологічна служба США.

Організатори заходу заявили в неділю, що бруд і дощ зробили непрохідною головну дорогу, що веде до місця проведення фестивалю і назад. Захід проводиться в Блек-Рок-Сіті, тимчасовому поселенні, яке щороку з'являється посеред пустелі Блек-Рок на північному заході Невади. Були створені альтернативні маршрути, які можуть бути доступні в понеділок, коли о 9-й годині ранку за місцевим часом (19:00 за Києвом) чиновники мають оголосити, чи буде людям дозволено покинути захід.

Доповнення

Імпровізоване місто Блек-Рок-Сіті на фестивалі Burning Man приймає понад 70 000 людей щороку і розташоване за три години їзди від найближчого аеропорту, що розташований на відстані понад 160 км у Ріно. Цього року захід розпочався 27 серпня.

Влада також розслідувала смерть одного учасника, але заявила, що вона не пов'язана з погодою, зазначає видання.