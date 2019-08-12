Участникам контролируемой "ворами в законе" банды сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Участникам преступной банды, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в различных регионах Украины, объявлено о подозрении, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным следствия, группировку возглавляли "воры в законе", которые координировали деятельность криминальных групп в Херсонской, Одесской и Запорожской областях.
Злоумышленники, по данным СБУ, через разветвленную сеть "смотрящих" наладили сбор денег, полученных от наркоторговли, разбоев, грабежей, мошеннических схем, угонов автомобилей и рэкета представителей бизнеса.
"Сейчас четырем фигурантам производства объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников преступной организации", - говорится в сообщении.
Напомним, процесс документирования деятельности банды длился почти год.