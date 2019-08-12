Учасникам контрольованої "злодіями в законі" банди повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Учасникам злочинної банди, яка контролювала багатомільйонний грошовий обіг, одержаний від незаконної діяльності в різних регіонах України, оголошено про підозру, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
За даними слідства, угруповання очолювали "злодії у законі", які координували діяльність кримінальних груп у Херсонській, Одеській і Запорізькій областях.
Зловмисники, за даними СБУ, через розгалужену мережу "смотрящих" налагодили збір грошей, отриманих від наркоторгівлі, розбоїв, грабежів, шахрайських схем, викрадень автомобілів та рекету представників бізнесу.
"Наразі чотирьом фігурантам провадження оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2. ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної організації", - йдется в повідомленні.
Нагадаємо, процес документування діяльності банди тривав майже рік.