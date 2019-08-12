Контрольовану "злодіями у законі" банду викрила кримська поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кримська поліція припинила діяльність злочинної організації, контрольованої "злодіями у законі". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Процес документування діяльності банди, як зазначається, тривав майже рік. Зловмисники контролювали злочинні групи, а також злочинців, які перебувають у місцях позбавлення волі.
"Слідчі вже встановили, що так званим “куратором” півдня України був мешканець Одеси, “злодій у законі” на прізвисько “Шарик”. Херсонську “ланку” злочинної організації очолював лідер регіонального злочинного середовища. В його обов’язки входив контроль за наповненням “общака”. Кошти надходили як від окремих злочинців, так і від організованих злочинних груп. Ці гроші - це здобич від шахрайських дій, крадіжок, автоугонів, нелегальних автоперевезень до Криму. Так, упродовж двох років сума “внесків” склала 23 мільйони гривень", - сказав керівник кримської поліції Віталій Стрижак.
Нагадаємо, у Києві затримали "злодія в законі" Нукрі Гальського.