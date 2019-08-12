Контролируемую "ворами в законе" банду разоблачила крымская полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой "ворами в законе". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Процесс документирования деятельности банды, как отмечается, длился почти год. Злоумышленники контролировали преступные группы, а также преступников, находящихся в местах лишения свободы.
"Следователи уже установили, что так называемым "куратором" юга Украины был житель Одессы, "вор в законе" по прозвищу "Шарик". Херсонское "звено" преступной организации возглавлял лидер регионального преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением "общака". Средства поступали как от отдельных преступников, так и от организованных преступных групп. Эти деньги - это добыча от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. Так, в течение двух лет сумма "взносов" составила 23 миллиона гривен", - сказал глава крымской полиции Виталий Стрижак.
Напомним, в Киеве задержали "вора в законе" Нукри Гальского.