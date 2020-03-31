Участника "самообороны Севастополя" будут судить за участие в захвате штаба ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении "самообороновца" за участие в захвате штаба Военно-морских сил Украины в городе Севастополе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры АРК.
"30 марта прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования)", - сообщили в ведомстве.
Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником НЗФ "Самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года, участвовал в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе. "В результате действий "самообороновцев" на территорию стратегического объекта проникли военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, как следствие, боевая и мобилизационная готовность Штаба была подорвана", - добавили в прокуратуре.
В ведомстве сообщили, что 8 января на КПП "Чонгар" был обнаружен указанный разыскиваемый ранее участник НЗФ "Самооборона Севастополя".
Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, руководителю штаба НЗФ "Самооборона Севастополя" сообщено о подозрении.