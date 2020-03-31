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Учасника "самооборони Севастополя" судитимуть за участь у захопленні штабу ВМС

Київ • УНН

 • 12015 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно “самооборонівця” за участь у захопленні штабу Військово-морських сил України в місті Севастополі. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АРК.

"30 березня прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно учасника незаконного збройного формування “Самооборона Севастополя” за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності незаконного збройного формування)", - повідомили у відомстві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником НЗФ “Самооборона Севастополя”, протягом лютого-березня 2014 року, брав участь у захопленні штабу ВМС України у Севастополі. "У результаті дій “самооборонівців” на територію стратегічного об’єкту проникли військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, як наслідок, бойова та мобілізаційна готовність Штабу була підірвана", - додали у прокуратурі.

У відомстві повідомили, що 8 січня на КПП “Чонгар” був виявлений вказаний розшукуваний раніше учасник НЗФ “Самооборона Севастополя”.

Кримінальна відповідальність за вказаний злочин передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, керівнику штабу НЗФ "Самооборона Севастополя" повідомлено про підозру.

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