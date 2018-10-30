Участник АТО со Львовской области предстанет перед судом за убийство бывшей жены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во Львовской области будут судить участника АТО, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
“Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 36-летнего жителя г. Борислав. — участника АТО, который подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)”, — отмечается в сообщении Дрогобычской местной прокуратуры.
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Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Бориславский городской суд для рассмотрения по существу.
Правоохранители отмечают, что обвиняемый мужчина — ранее судимый за преступления против жизни и здоровья лица, в частности, по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Установлено, что преступление произошло в августе текущего года. Следователи выяснили, что обвиняемый во время внезапного конфликта со своей бывшей женой, нанес ей шестнадцать ударов ножом по телу.
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От острой кровопотери потерпевшая скончалась.
За совершенное преступление санкция инкриминируемой статьи 115 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет.
Напомним, в июле текущего года приговорили к 12 годам тюрьмы киевлянина за убийство жены в состоянии аффекта.
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Отметим, что бывшие участники боевых действий на востоке Украины время от времени фигурируют в криминальных хрониках в качестве потерпевшей или виновной стороны. Так, 25 октября полиция Житомирской области задержала двух бывших бойцов добровольческого батальона, которых подозревают в совершении тяжкого преступления.