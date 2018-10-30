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Учасник АТО зі Львівщини постане перед судом за вбивство колишньої дружини

Учасник АТО зі Львівщини постане перед судом за вбивство колишньої дружини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Львівщині судитимуть учасника АТО, якого обвинувачують у вбивстві колишньої дружини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН. 

“Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 36-річного мешканця м. Борислав — учасника АТО, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство)”, — зазначається у повідомленні Дрогобицької місцевої прокуратури.

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Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Бориславського міського суду для розгляду по суті.

Правоохоронці наголошують, що обвинувачений чоловік — раніше судимий за злочини проти життя та здоров’я особи, зокрема, за ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Встановлено, що злочин стався у серпні поточного року. Слідчі з’ясували, що обвинувачений під час раптового конфлікту із своєю колишньою дружиною, наніс їй шістнадцять ударів ножем по тілу.

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Від гострої крововтрати потерпіла померла.

За скоєний злочин санкція інкримінованої статті 115 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 років.

Нагадаємо, у липні поточного року засудили до 12 років тюрми киянина за вбивство дружини у стані афекту.

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Зазначимо, що колишні учасники бойових дій на сході України час від часу фігурують у кримінальних хроніках у якості потерпілої або винуватої сторони. Так, 25 жовтня поліція Житомирської області затримала двох колишніх бійців добровольчого батальону, яких підозрюють у скоєнні тяжкого злочину.

Українські Національні Новини

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