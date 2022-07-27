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09:00 • 20193 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 107162 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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14 марта, 14:57 • 140125 просмотра

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14 марта, 13:40 • 113685 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Болей сердцем - играй головой: три правила ответственной игры от Александра Усика

Болей сердцем - играй головой: три правила ответственной игры от Александра Усика

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Responsible Gambling (Ответственная игра) – один из ключевых маркеров прозрачной и легальной работы индустрии азартных игр. С момента легализации игровой индустрии Украина взяла на себя обязательства по соблюдению принципов ответственной игры, и второй год соответствует мировым трендам. Parimatch Ukraine, как первая легальная беттинговая компания, изменяет отношение украинцев к игре и акцентирует внимание, что игра – это один из многих вариантов досуга, а не способ легкого заработка, пишет УНН.

Чтобы ответственное отношение было не только общепринятым мировым стандартом, а реальными практическими советами, Parimatch Ukraine запустил информационную кампанию вместе с Александром Усиком, амбассадором ответственной игры Parimatch.

Украинский чемпион по боксу в супертяжелом весе хорошо понимает, насколько важно иметь четкую стратегию и контролировать свои эмоции. Как делать это во время игры, боксер рассказал в трех ключевых правилах:

№1 Играй только для удовольствия. Помни, что азартные игры – это только игра и развлечение, а не источник обогащения.
№2 Делай паузы. Контролируй время, которое проводишь в игре. Развлечение не должно занимать все твое свободное время.
№3 Установи личный денежный лимит на игру. Контролируй его и останавливай игру вовремя.

«О стратегии, полном соответствии этим принципам Parimatch Ukraine объявил еще в сентябре 2021 года. К инициативе бренда присоединился и Александр Усик. Вместе с украинским чемпионом мы рассказываем, что игра – это только эмоция, и ею важно уметь управлять», – отметила Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Больше об ответственной игре и куда обратиться за помощью в случае необходимости узнайте тут.

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