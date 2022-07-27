Болей сердцем - играй головой: три правила ответственной игры от Александра Усика

Чтобы ответственное отношение было не только общепринятым мировым стандартом, а реальными практическими советами, Parimatch Ukraine запустил информационную кампанию вместе с Александром Усиком, амбассадором ответственной игры Parimatch.

Украинский чемпион по боксу в супертяжелом весе хорошо понимает, насколько важно иметь четкую стратегию и контролировать свои эмоции. Как делать это во время игры, боксер рассказал в трех ключевых правилах:

№1 Играй только для удовольствия. Помни, что азартные игры – это только игра и развлечение, а не источник обогащения.

№2 Делай паузы. Контролируй время, которое проводишь в игре. Развлечение не должно занимать все твое свободное время.

№3 Установи личный денежный лимит на игру. Контролируй его и останавливай игру вовремя.

«О стратегии, полном соответствии этим принципам Parimatch Ukraine объявил еще в сентябре 2021 года. К инициативе бренда присоединился и Александр Усик. Вместе с украинским чемпионом мы рассказываем, что игра – это только эмоция, и ею важно уметь управлять», – отметила Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Больше об ответственной игре и куда обратиться за помощью в случае необходимости узнайте тут.