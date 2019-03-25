Убийство военного в Харьковской области: суд оставил под стражей 15-летнего подозреваемого

Сегодня коллегией судей Харьковского апелляционного суда состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защитника о выбранной 15-летнему жителю города Чугуева, подозреваемому в заказном убийстве военнослужащего Виталия Черняка, меры пресечения.

В апелляционной жалобе защитником ставился вопрос об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Коллегия судей апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника, оставив избранную меру пресечения - содержание под стражей в условиях следственного изолятора без изменений.

Напомним, в городе Чугуев найден труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти.

Как сообщал УНН, организатором убийства оказалась 22-летняя знакомая погибшего, которая привлекла троих ребят от 15 до 18 лет. Мотивом убийства стало желание наживы.