Убийство военного в Харьковской области: суд оставил под стражей 15-летнего подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Харьковский апелляционный суд не удовлетворил жалобу защитника и оставил под стражей 15-летнего парня, который является одним из подозреваемых в убийстве военнослужащего в городе Чугуеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на судебную власть Украины.
Сегодня коллегией судей Харьковского апелляционного суда состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защитника о выбранной 15-летнему жителю города Чугуева, подозреваемому в заказном убийстве военнослужащего Виталия Черняка, меры пресечения.
В апелляционной жалобе защитником ставился вопрос об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Коллегия судей апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника, оставив избранную меру пресечения - содержание под стражей в условиях следственного изолятора без изменений.
Напомним, в городе Чугуев найден труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти.
Как сообщал УНН, организатором убийства оказалась 22-летняя знакомая погибшего, которая привлекла троих ребят от 15 до 18 лет. Мотивом убийства стало желание наживы.