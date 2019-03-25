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Убивство військового на Харківщині: суд залишив під вартою 15-річного підозрюваного

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Харківський апеляційний суд не задовольнив скаргу захисника і залишив під вартою 15-річного хлопця, який є одним з підозрюваних у вбивстві військовослужбовця у місті Чугуєві. Про це повідомляє УНН з посиланням на судову владу України.

Убивство військового на Харківщині: суд залишив під вартою 15-річного підозрюваного

Сьогодні колегією суддів Харківського апеляційного суду відбувався розгляд апеляційної скарги захисника стосовно обраної 15-річному мешканцю міста Чугуєва, підозрюваному у замовному вбивстві військовослужбовця Віталія Черняка, міри запобіжного заходу.

В апеляційній скарзі захисником ставилося питання про обрання більш м’якого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

Колегія суддів апеляційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисника, залишивши обраний запобіжний захід – тримання під вартою в умовах слідчого ізолятору без змін.

Нагадаємо, у місті Чугуєв знайдено труп військовослужбовця контрактної служби з ознаками насильницької смерті.

Як повідомляв УНН, організатором вбивства виявилась 22-річна знайома загиблого, яка залучила трьох хлопців від 15 до 18 років. Мотивом вбивства стало бажання наживи.

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