Убивство військового на Харківщині: суд залишив під вартою 15-річного підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Харківський апеляційний суд не задовольнив скаргу захисника і залишив під вартою 15-річного хлопця, який є одним з підозрюваних у вбивстві військовослужбовця у місті Чугуєві. Про це повідомляє УНН з посиланням на судову владу України.
Сьогодні колегією суддів Харківського апеляційного суду відбувався розгляд апеляційної скарги захисника стосовно обраної 15-річному мешканцю міста Чугуєва, підозрюваному у замовному вбивстві військовослужбовця Віталія Черняка, міри запобіжного заходу.
В апеляційній скарзі захисником ставилося питання про обрання більш м’якого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.
Колегія суддів апеляційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисника, залишивши обраний запобіжний захід – тримання під вартою в умовах слідчого ізолятору без змін.
Нагадаємо, у місті Чугуєв знайдено труп військовослужбовця контрактної служби з ознаками насильницької смерті.
Як повідомляв УНН, організатором вбивства виявилась 22-річна знайома загиблого, яка залучила трьох хлопців від 15 до 18 років. Мотивом вбивства стало бажання наживи.