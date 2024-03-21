Убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом: к 15 годам тюрьмы приговорили адвоката

К 15 годам лишения свободы приговорен адвокат, который убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Обуховской окружной прокуратуры суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и хранении боевых припасов (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 года в одном из сел Обуховского района адвокат убил свою знакомую. Он расчленил тело убитой, сложил его части в чемодан и выбросил в канал вблизи насосной станции. Внутренние органы убитой женщины осужденный оставил храниться в холодильнике своего дома.

Также по месту жительства он хранил ручную осколочную гранату РГД-5 с унифицированным запалом.

Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Согласно приговору суда мужчина обязан выплатить сыну потерпевшей более 700 тыс. грн материального и морального ущерба.

Напомним

Мужчина застрелил жену из ружья во время ссоры за ужином в селе Эсхар Харьковской области, после чего был задержан полицией.