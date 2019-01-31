Uber ушел из Барселоны из-за новых правил для такси
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Международная компания такси Uber приостановила свою деятельность в испанском городе Барселона-за новых правил каталонского правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В Барселоне Uber работал через сервис UberX, используя профессиональных водителей с лицензиями с марта 2018 года. Правительство Каталонии постановило, что такси могут подбирать пассажиров минимум через 15 минут после заказа.
"Новые ограничения, принятые правительством Каталонии, не дают нам другого выбора кроме приостановления UberX, поскольку мы ценим наше будущее в Барселоне. Мы хотим быть долгосрочным партнером испанских городов и надеемся на сотрудничество с правительством Каталонии и городским советом по честным правилам для всех", - заявили в компании.
Новые правила вступили в силу после давления водителей такси, которые провели много забастовок в Барселоне и продолжают бастовать в Мадриде.
Ранее УНН сообщал, что Uber предупреждал о возможности сворачивания своей деятельности в Барселоне из-за требований бастующих таксистов.
Напомним, "одержимый" сервисом Uber водитель признался в убийстве.