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Uber пішов з Барселони через нові правила для таксі

Uber пішов з Барселони через нові правила для таксі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міжнародна компанія таксі Uber призупинила свою діяльність в іспанському місті Барселона через нові правила каталонського уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters. 

У Барселоні Uber працював через сервіс UberX, що використовувала професійних водіїв з ліцензією з березня 2018 року. Уряд Каталонії постановив, що таксі можуть підбирати пасажирів мінімум через 15 хвилин після замовлення.

"Нові обмеження, ухвалені урядом Каталонії, не дають нам іншого вибору окрім призупинення UberX, оскільки ми цінуємо наше майбутнє у Барселоні. Ми бажаємо бути довгостроковим партнером іспанських міст і сподіваємось на співпрацю з урядом Каталонії та міською радою згідно чесних правил для всіх", - заявили в компанії.

Нові правила вступили в силу після тиску водіїв таксі, які провели багато страйків у Барселоні і продовжують страйкувати в Мадриді.

Раніше УНН повідомляв, що Uber попереджав про можливість згортання своєї діяльності в Барселоні через вимоги таксистів, що страйкують. 

Нагадаємо, "одержимий" сервісом Uber водій зізнався у вбивстві.

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