УАФ: Отборочный турнир Евро-2020 - лучший в истории сборной Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88088 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100939 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103083 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102292 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110478 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99884 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104644 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106488 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131439 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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УАФ: Отборочный турнир Евро-2020 - лучший в истории сборной Украины

УАФ: Отборочный турнир Евро-2020 - лучший в истории сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 17787 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Отборочный турнир на Евро-2020 - лучший в истории сборной Украины. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ), передает УНН.

Так, в восьми матчах сборная Украины набрала 20 очков, а это - рекордные 83,33%.

"Еще до начала заключительного выездного поединка отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (2:2) было известно, что это соревнование стало для сборной Украины лучшим за всю ее историю", - комментируют в УАФ.

Показатель в 83,33% - ориентир для последующих поколений, говорят в УАФ.

Напомним, за выход на Евро-2020 Сборная Украины получила 4 млн долларов рекордной премии от УАФ.

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