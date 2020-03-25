УАФ: Отборочный турнир Евро-2020 - лучший в истории сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Отборочный турнир на Евро-2020 - лучший в истории сборной Украины. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ), передает УНН.
Так, в восьми матчах сборная Украины набрала 20 очков, а это - рекордные 83,33%.
"Еще до начала заключительного выездного поединка отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (2:2) было известно, что это соревнование стало для сборной Украины лучшим за всю ее историю", - комментируют в УАФ.
Показатель в 83,33% - ориентир для последующих поколений, говорят в УАФ.
Напомним, за выход на Евро-2020 Сборная Украины получила 4 млн долларов рекордной премии от УАФ.