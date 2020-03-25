УАФ: Відбірний турнір на Євро-2020 – кращий в історії збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Відбірний турнір на Євро-2020 – кращий в історії збірної України. Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ), передає УНН.
Так, у восьми матчах збірна України набрала 20 очок, а це - рекордні 83,33%.
"Ще до початку заключного виїзного поєдинку відбірного турніру Євро-2020 проти Сербії (2:2) було відомо, що це змагання стало для збірної України кращим за всю її історію", - коментують в УАФ.
Показник у 83,33% - орієнтир для наступних поколінь, кажуть в УАФ.
Нагадаємо, за вихід на Євро-2020 Збірна України отримала 4 млн доларів рекордної премії від УАФ.