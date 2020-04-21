УАФ раскрыла незаконные группировки, которые проводили в Украине "матчи-призраки"

Так, Комитетом по этике и честной игры УАФ вместе с региональными ассоциациями и самими клубами было установлено, что клубы из Запорожской, Кировоградской и Одесской областей в действительности не играли и не собирались проводить эти матчи.

Таким образом, комитетом были обнаружены незаконные действия преступных группировок, которые использовали названия украинских любительских и профессиональных клубов с целью организации приема ставок на несуществующие матче.

Как следствие, букмекерские организации понесли значительные потери от мошеннических действий преступников.

"Что касается этих и других действий, комитет осуществляет проверку и устанавливает круг причастных лиц, а вся имеющаяся информация уже была передана в Национальную полицию Украины с заявлением о преступлении.

Также комитет отмечает сотрудничество некоторых из компаний-провайдеров, которые подтвердили, что именно их сотрудники (скауты) осуществляли трансляцию событий с "матчей", но ни один из провайдеров не помогал и не сообщал о действительности или недействительности матча", - говорится в заявлении ассоциации.

В УАФ добавили, что намерены в ближайшем будущем подписать эксклюзивный договор с компанией-провайдером. В случае подозрения о честности матча трансляция провайдером, согласно договору, будет пресекаться.

Как сообщал УНН, УАФ одержал победу в Лозанне по делу о договорных матчах.

По словам президента Ассоциации Андрея Павелко, решение CAS в очередной раз подтвердило высокий уровень профессионализма юристов УАФ.

Он также подчеркнул, что "полное искоренение match fixing" в Украине остается его принципиальной позицией.