УАФ розкрила незаконні угруповання, які проводили в Україні "матчі-примари"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За останній місяць в Україні відбулося відразу кілька "матчів-примар". Про це йдеться в заяві Української асоціації футболу (УАФ), передає УНН.
Так, Комітетом з етики та чесної гри УАФ разом з регіональними асоціаціями і самими клубами було встановлено, що клуби з Запорізької, Кіровоградської та Одеської областей в дійсності не грали і не збиралися проводити ці матчі.
Таким чином, комітетом були виявлені незаконні дії злочинних угруповань, які використовували назви українських аматорських і професійних клубів з метою організації прийому ставок на неіснуючі матчі.
Як наслідок, букмекерські організації понесли значні втрати від шахрайських дій злочинців.
"Що стосується цих та інших дій, комітет здійснює перевірку і встановлює коло причетних осіб, а вся наявна інформація вже була передана в Національну поліцію України із заявою про злочин.
Також комітет відзначає співробітництво деяких з компаній-провайдерів, які підтвердили, що саме їх співробітники (скаути) здійснювали трансляцію подій з "матчів", але жоден з провайдерів не допомагав і не повідомляв про дійсність чи недійсність матчу", - йдеться в заяві асоціації.
В УАФ додали, що мають намір в найближчому майбутньому підписати ексклюзивний договір з компанією-провайдером. У разі підозри про чесність матчу трансляція провайдером, згідно з угодою, буде припинятися.
Як повідомляв УНН, УАФ здобув перемогу в Лозанні у справі про договірні матчі.
За словами президента Асоціації Андрія Павелка, рішення CAS в черговий раз підтвердило високий рівень професіоналізму юристів УАФ.
Він також підкреслив, що "повне викорінення match fixing" в Україні залишається його принциповою позицією.