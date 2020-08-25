УАФ о подготовке к Лиге Наций: "идет постоянная работа с Минздравом"

"Календарь Лиги Наций был подтвержден. Все матчи будут в соответствии с расписанием. На данный момент угрозы для матчей во Львове нет", - рассказал он.

Записоцкий добавил, что УАФ держит непрерывную связь с Минздравом, чтобы матч прошел на "Арене Львов".

Напомним, по словам Павелко, УАФ совместно с Минздравом работает над возвращением болельщиков на футбольные матчи.