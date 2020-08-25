УАФ о подготовке к Лиге Наций: "идет постоянная работа с Минздравом"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Все матчи Лиги Наций 2020/21 будут проходить по расписанию. Об этом заявил вице-президент УАФ Юрий Записоцкий, передает УНН со ссылкой на видеожурнал Yellow.
"Календарь Лиги Наций был подтвержден. Все матчи будут в соответствии с расписанием. На данный момент угрозы для матчей во Львове нет", - рассказал он.
Записоцкий добавил, что УАФ держит непрерывную связь с Минздравом, чтобы матч прошел на "Арене Львов".
Напомним, по словам Павелко, УАФ совместно с Минздравом работает над возвращением болельщиков на футбольные матчи.