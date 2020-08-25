УАФ про підготовку до Ліги Нації: “триває постійна робота з МОЗ”

"Календар Ліги Націй був підтверджений. Всі матчі будуть відповідно до розкладу. На даний момент загрози для матчів у Львові немає", - розповів він.

Запісоцький додав, що УАФ тримає безперервний зв'язок з МОЗ, аби матч пройшов на "Арені Львів".

Нагадаємо, за словами Павелка, УАФ спільно з МОЗ працює над поверненням уболівальників на футбольні матчі.