В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 175 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный случай от осложнений вызванных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
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"По состоянию на 10.00 10 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 965 человек.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что работник ВС Украины с 17.03.2021 находился на стационарном лечении в Очаковской центральной районной больнице. Несмотря на проводимую терапию 09.04.2021 состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха.
Всего за время пандемии выздоровели 20 039 человек, летальных случаев 68.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 965 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 32 человека.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 34 486 человек получили 1 дозу вакцины.
Из них 2 812 медицинских работников.
За минувшие сутки на COVID-19 привито 1 247 человек.
Дополнение
В Украине по состоянию на 10 апреля зарегистрировано 17 463 новых случая коронавирусной болезни.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.