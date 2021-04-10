У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 175 нових випадків захворювання на коронавірус та один летальний випадок від ускладнень викликаних COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
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"Станом на 10.00 10 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 965 осіб.
Нажаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що працівник ЗС України з 17.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у Очаківській центральній районній лікарні. Не зважаючи на проведену терапію 09.04.2021 стан його здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху.
Всього за час пандемії одужало 20 039 осіб, летальних випадків 68.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 965 осіб.
За минулу добу зареєстровано 175 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 32 особи.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 34 486 осіб отримали 1 дозу вакцини.
З них 2 812 медичних працівників.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1 247 осіб.
Доповнення
В Україні станом на 10 квітня зареєстровано 17 463 нових випадки коронавірусної хвороби.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.