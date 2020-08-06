В ВСУ за сутки обнаружили 34 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 34 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 265 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 6 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 265 человек", - говорится в сообщении.
Также всего за время пандемии выздоровел - 661 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 162 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, а на лечении в домашних условиях - 25 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на утро 6 августа зафиксирован уже 76808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1318.