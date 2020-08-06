У ЗСУ за добу виявили 34 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 34 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загалом хворіють 265 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 06 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 265 осіб", - йдеться у повідомленні.
Також всього за час пандемії одужала – 661 особа, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 162 особи.
"За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 9 осіб, а на лікуванні у домашніх умовах - 25 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на ранок 6 серпня зафіксовано вже 76808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1318.