В ВСУ за сутки подтвердили 21 новый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 21 человека, в общем болеют 2919 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 21 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 2919 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 10033 человека, летальных случаев - 36", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 332 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 106 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек", - добавили в сообщении.
Напомним, в Украине на 8 часов 21 декабря зафиксировано уже 970 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, - более 6,5 тысяч, падение против суток раньше, характерное для данных за выходные.