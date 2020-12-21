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У ЗСУ за добу підтвердили 21 новий випадок COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу коронавірус підтвердили у 21 людини, загалом хворіють 2919 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних Сил ЗСУ.

У ЗСУ за добу підтвердили 21 новий випадок COVID-19

"Станом на 10:00 21 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 2919 осіб. Всього за час пандемії одужало – 10033 особи, летальних випадків – 36", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 332 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 106 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 21 грудня зафіксовано вже 970 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, - понад 6,5 тисячі, спадання проти доби раніше, характерне для даних за вихідні.

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