У ЗСУ за добу підтвердили 21 новий випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу коронавірус підтвердили у 21 людини, загалом хворіють 2919 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 21 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 2919 осіб. Всього за час пандемії одужало – 10033 особи, летальних випадків – 36", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 332 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 106 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 21 грудня зафіксовано вже 970 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, - понад 6,5 тисячі, спадання проти доби раніше, характерне для даних за вихідні.