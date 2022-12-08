В ВСУ происходит цифровая трансформация: Резников назвал основные изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сотрудничество Министерства обороны с Министерством цифровой трансформации имеет важное значение в улучшении Вооруженных сил Украины. Министр обороны Алексей Резников в Facebook рассказал, какая именно цифровая трансформация произошла в украинской армии, передает УНН.
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"Есть еще одно измерение, где идет системная работа для повышения способностей ВСУ. Оно менее наглядно, но не менее важно. Речь идет о цифровой трансформации нашей армии, а также изменении правил в сфере привлечения инноваций к нуждам обороны", – написал Резников.
Детали
Во-первых, для усовершенствования логистики ВСУ вводят натовскую программу Logfas, которая до конца года охватит все бригады ВСУ.
В то же время внедрено программное обеспечение Korovaj для обработки потребностей армии. В частности, оно обеспечивает должную прозрачность и контроль над вооружением и военной техникой, которую Украина получает от партнеров.
“Мы находимся в тесном контакте с американскими партнерами и недавно показывали результаты внедрения указанных систем. Именно благодаря этому сохраняется беспрецедентный уровень взаимного доверия, а все попытки врагов Украины заблокировать поставки оружия остаются безуспешными”, – отметил глава Минобороны.
Среди других инноваций министр назвал взятие на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ОКР Дзвин-АС).
Кроме того, успешно прошел экспертизу комплекс специального программного обеспечения "Интеграционная платформа Дельта".
“Враг прекрасно понимает значение цифровизации. Поэтому прилагает огромные усилия для дискредитации и срыва этой работы в украинской армии, как недавно состоялось на примере программы "Дельта". Это нас не остановит. Мы ведь сможем победить врага только за счет качества сил обороны. Более совершенная логистика и эффективная АСУ будут влиять на результаты боевых действий не менее десятка MLRS”, – подытожил Резников.
Напомним
Вооруженные силы Украины получили возможность эксплуатировать семь образцов беспилотников украинского производства.