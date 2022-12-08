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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У ЗСУ відбувається цифрова трансформація: Резніков назвав основні зміни

У ЗСУ відбувається цифрова трансформація: Резніков назвав основні зміни

Київ • УНН

 • 627288 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Співпраця Міністерства оборони з Міністерством цифрової трансформації має важливе значення у покращенні Збройних сил України. Міністр оборони Олексій Резніков у Facebook розповів, яка саме цифрова трансформація відбулася в українській армії, передає УНН.

Цитата

"Є ще один вимір, де триває системна робота для підвищення спроможностей ЗСУ. Він менш наочний, але не менш важливий. Йдеться про цифрову трансформацію нашого війська, а також зміну правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони", – написав Резніков.

Деталі

По-перше, для вдосконалення логістики ЗСУ вводять натівську програму Logfas, яка до кінця року охопить усі бригади ЗСУ.

Водночас впроваджено програмне забезпечення Korovaj для опрацювання потреб армії. Зокрема, воно забезпечує належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує від партнерів.

“Ми перебуваємо у тісному контакті з американськими партнерами і нещодавно демонстрували результати впровадження вказаних систем. Саме завдяки цьому зберігається безпрецедентний рівень взаємної довіри, а усі спроби ворогів України заблокувати поставки зброї залишаються марними”, – зазначив глава Міноборони.

Серед інших інновацій міністр назвав взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР Дзвін-АС).

Окірм того, успішно пройшов експертизу комплекс спеціального програмного забезпечення "Інтеграційна платформа Дельта".

“Ворог чудово розуміє значення цифровізації. Тому докладає величезних зусиль для дискредитації та зриву цієї роботи в українській армії, як нещодавно відбулося на прикладі програми "Дельта". Це нас не зупинить. Адже ми зможемо перемогти ворога тільки за рахунок якості сил оборони. Більш досконала логістика і ефективна АСУ впливатимуть на результати бойових дій не менше, ніж десяток MLRS”, – підсумував Резніков.

Нагадаємо

Збройні сили України отримали можливість експлуатувати сім зразків безпілотників українського виробництва.

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