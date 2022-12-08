У ЗСУ відбувається цифрова трансформація: Резніков назвав основні зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Співпраця Міністерства оборони з Міністерством цифрової трансформації має важливе значення у покращенні Збройних сил України. Міністр оборони Олексій Резніков у Facebook розповів, яка саме цифрова трансформація відбулася в українській армії, передає УНН.
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"Є ще один вимір, де триває системна робота для підвищення спроможностей ЗСУ. Він менш наочний, але не менш важливий. Йдеться про цифрову трансформацію нашого війська, а також зміну правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони", – написав Резніков.
Деталі
По-перше, для вдосконалення логістики ЗСУ вводять натівську програму Logfas, яка до кінця року охопить усі бригади ЗСУ.
Водночас впроваджено програмне забезпечення Korovaj для опрацювання потреб армії. Зокрема, воно забезпечує належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує від партнерів.
“Ми перебуваємо у тісному контакті з американськими партнерами і нещодавно демонстрували результати впровадження вказаних систем. Саме завдяки цьому зберігається безпрецедентний рівень взаємної довіри, а усі спроби ворогів України заблокувати поставки зброї залишаються марними”, – зазначив глава Міноборони.
Серед інших інновацій міністр назвав взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР Дзвін-АС).
Окірм того, успішно пройшов експертизу комплекс спеціального програмного забезпечення "Інтеграційна платформа Дельта".
“Ворог чудово розуміє значення цифровізації. Тому докладає величезних зусиль для дискредитації та зриву цієї роботи в українській армії, як нещодавно відбулося на прикладі програми "Дельта". Це нас не зупинить. Адже ми зможемо перемогти ворога тільки за рахунок якості сил оборони. Більш досконала логістика і ефективна АСУ впливатимуть на результати бойових дій не менше, ніж десяток MLRS”, – підсумував Резніков.
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