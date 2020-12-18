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В ВСУ еще один летальный случай вследствие коронавируса

Киев • УНН

 • 12124 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19 и более 170 новых случаев заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

В ВСУ еще один летальный случай вследствие коронавируса

"По состоянию на 10:00 18 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3178 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 9523 человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 323 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 89 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 35-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19... За прошедшие сутки зарегистрировано 172 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, из новых заболевших в учреждения здравоохранения госпитализированы 21 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 146 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8:00 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 561 222 человека, летальных случаев - 16 256. Суточный прирост заболевших - более 12,6 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших четвертые сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки держится в пределах 3 тысяч.

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