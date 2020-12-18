У ЗСУ ще один летальний випадок внаслідок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано ще один летальний випадок від COVID-19 та понад 170 нових випадків захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 18 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3178 осіб. Всього за час пандемії одужало – 9523 особи", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 323 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 89 осіб.
"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 35-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19… За минулу добу зареєстровано 172 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Так, з нових захворілих у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 146 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 561 222 особи, летальних випадків – 16 256. Добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.