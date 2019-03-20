В ВСУ размещали оборонные заказы через гражданские предприятия - аудит

"Субъектами хозяйствования, которые относятся к сфере управления Минобороны, в установленных аудитом случаях не обеспечено своевременного и полного выполнения заказов Вооруженных сил Украины, что создавало риски срыва выполнения определенных для них задач. Руководство Вооружения Вооруженных сил Украины со ссылкой на положения законодательства о государственной тайну создало схему размещения оборонных заказов через субъектов хозяйствования, которые не являются производителями или поставщиками продукции оборонного назначения", - говорится в отчете.



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Также Счетная палата установила, что в результате необеспечения контроля за ценообразованием государственный бюджет получил неэкономных расходов за уплату субъектам хозяйствования за услуги по оформлению ими посреднических сделок.



"Используя государственные средства, предприятия систематически срывали сроки выполнения заказов Минобороны, что создавало риски невыполнения военными подразделениями задач по назначению, а также не обеспечивали уплату в государственный бюджет НДС. Эти средства использовались на собственное содержание. Такая деятельность содержит признаки уголовного преступления" , - говорится в отчете.



Как сообщал УНН, Счетная палата провела аудит эффективности управления объектами государственной собственности и государственным имуществом, закрепленным за государственными предприятиями Министерства обороны Украины, и использования ими средств, полученных на выполнение заказов Министерства обороны Украины. Аудит показал, что постоянно уменьшается как количество субъектов хозяйствования, которые обеспечивали эффективное управление объектами государственной собственности, так и численность их работников, одновременно постоянно растут долги по выплате заработной платы (по состоянию на 1 октября 2018 - 7600000 гривен) .



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Кредиторская задолженность субъектов хозяйствования Минобороны (по состоянию на октябрь 2018) составила - 555 млн грн, то есть 36% стоимости активов. Также в отчете отмечается, что субъекты хозяйствования, деятельность которых должна была быть направлена на выполнение задач по восстановлению вооружения и военной техники Вооруженных сил, находятся в критическом финансовом состоянии, а из-за изношенности основных средств, изношенность производственной базы предприятия становятся неконкурентоспособными на рынке товаров и услуг. Аудиторы заявляют, что как следствие, не обеспечено выполнение уставных задач по укреплению обороноспособности государства, развития ВСУ, решение социальных проблем военнослужащих, в основном осуществляется только предоставление услуг по передаче государственного имущества в аренду и для хранения товарно-материальных ценностей, к тому же с несоблюдением законодательства об аренде государственного имущества.