У ЗСУ розміщували оборонні замовлення через цивільні підприємства – аудит

"Суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, у встановлених аудитом випадках не забезпечено своєчасного та повного виконання замовлень Збройних сил України, що створювало ризики зриву виконання визначених для них завдань. Керівництво Озброєння Збройних сил України з посиланням на положення законодавства про державну таємницю створило схему розміщення оборонних замовлень через суб’єктів господарювання, які не є виробниками або постачальниками продукції оборонного призначення", - йдеться у звіті.



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Також Рахункова палата встановила, що внаслідок незабезпечення контролю за ціноутворенням державний бюджет зазнавав неекономних витрат через сплату суб’єктам господарювання за послуги з оформлення ними посередницьких угод.



"Використовуючи державні кошти, суб’єкти господарювання систематично зривали терміни виконання замовлень Міноборони, що створювало ризики невиконання військовими підрозділами завдань за призначенням, а також не забезпечували сплату до державного бюджету ПДВ. Ці кошти використовувались на власне утримання. Така діяльність містить ознаки кримінального правопорушення", - йдеться у Звіті.



Як повідомляв УНН, Рахункова палата провела аудит ефективності управління об’єктами державної власності та державним майном, закріпленим за державними підприємствами Міністерства оборони України, та використання ними коштів, отриманих на виконання замовлень Міністерства оборони України. Аудит засвідчив, що постійно зменшується як кількість суб’єктів господарювання, які забезпечували ефективне управління об'єктами державної власності, так і чисельність їх працівників, водночас постійно зростають борги з виплати заробітної плати (станом на 1 жовтня 2018 — 7,6 млн гривень).



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Кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання Міноборони (станом на жовтень 2018 року) становила — 555 млн грн, тобто 36% вартості активів. Також у Звіті зазначається, що суб’єкти господарювання, діяльність яких мала бути спрямована на виконання завдань з відновлення озброєння та військової техніки Збройних сил, перебувають у критичному фінансовому стані, а через зношеність основних засобів, застарілість виробничої бази підприємства стають неконкурентоспроможними на ринку товарів і послуг. Аудитори заявляють, що як наслідок, не забезпечено виконання статутних завдань щодо зміцнення обороноздатності держави, розвитку ЗСУ, вирішення соціальних проблем військовослужбовців, в основному здійснюється лише надання послуг з передачі державного майна в оренду та для зберігання товарно-матеріальних цінностей, до того ж з недотриманням законодавства про оренду державного майна.