Рахункова палата: більшість підприємств Міноборони – потенційні банкроти

У Звіті відзначається, що станом на 1 жовтня 2018 року у сфері управління Міноборони перебувало 109 суб’єктів господарювання, з яких 43 — у процесі реорганізації або ліквідації, 15 розташовувалися на непідконтрольній Україні території. Аудит засвідчив, що постійно зменшується як кількість суб’єктів господарювання, які забезпечували ефективне управління об'єктами державної власності, так і чисельність їх працівників, водночас постійно зростають борги з виплати заробітної плати (станом на 1 жовтня 2018 — 7,6 млн гривень).



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Кредиторська заборгованість суб’єктів господарювання Міноборони (станом на жовтень 2018 року) становила — 555 млн грн, тобто 36% вартості активів. З цієї суми 195 млн грн – заборгованість зі сплати податків та інших платежів до державного бюджету та державних цільових фондів. Рахункова палата, заявляє: переважна частина суб’єктів господарювання — потенційні банкрути.



У Звіті зазначається, що суб’єкти господарювання, діяльність яких мала бути спрямована на виконання завдань з відновлення озброєння та військової техніки Збройних Сил, перебувають у критичному фінансовому стані, а через зношеність основних засобів, застарілість виробничої бази підприємства стають неконкурентоспроможними на ринку товарів і послуг. Аудитори заявляють, що як наслідок, не забезпечено виконання статутних завдань щодо зміцнення обороноздатності держави, розвитку ЗСУ, розв'язання соціальних проблем військовослужбовців, в основному здійснюється лише надання послуг з передачі державного майна в оренду та для зберігання товарно-матеріальних цінностей, до того ж з недотриманням законодавства про оренду державного майна.



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Рахункова палата також виявила, що більшість суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, систематично не виконувала фінансових планів, що призводило до збиткової діяльності, несплати податків та інших платежів до державного бюджету, нездійснення капітальних інвестицій у розвиток виробництва. За 2015–2018 роки (станом на жовтень 2018 року) сукупні збитки суб’єктів господарювання становили 48,5 млн гривень.



Як повідомляв УНН, Рахункова палата і Світовий банк зацікавились "мертвим вантажем" у 137 млн доларів із позики для МОЗ і регіонів.