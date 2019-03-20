Счетная палата: большинство предприятий Минобороны - потенциальные банкроты

В Отчете отмечается, что на 1 октября 2018 в области управления Минобороны находилось 109 субъектов хозяйствования, из которых 43 процессе реорганизации или ликвидации, 15 располагались на неподконтрольной Украине территории. Аудит показал, что постоянно уменьшается как количество субъектов хозяйствования, которые обеспечивали эффективное управление объектами государственной собственности, так и численность их работников, одновременно постоянно растут долги по выплате заработной платы (по состоянию на 1 октября 2018 - 7600000 гривен) .



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Кредиторская задолженность субъектов хозяйствования Минобороны (по состоянию на октябрь 2018) составила - 555 млн грн, то есть 36% стоимости активов. Из этой суммы 195 млн грн - задолженность по уплате налогов и других платежей в государственный бюджет и государственные целевые фонды. Счетная палата, заявляет: большая часть субъектов хозяйствования - потенциальные банкроты.



В Отчете отмечается, что субъекты хозяйствования, деятельность которых должна была быть направлена на выполнение задач по восстановлению вооружения и военной техники Вооруженных Сил, находятся в критическом финансовом состоянии, а из-за изношенности основных средств, изношенность производственной базы предприятия становятся неконкурентоспособными на рынке товаров и услуг . Аудиторы заявляют, что как следствие, не обеспечено выполнение уставных задач по укреплению обороноспособности государства, развития ВСУ, решение социальных проблем военнослужащих, в основном осуществляется только предоставление услуг по передаче государственного имущества в аренду и для хранения товарно-материальных ценностей, к тому же с несоблюдением законодательства об аренде государственного имущества.



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Счетная палата также выявила, что большинство субъектов хозяйствования, относящихся к сфере управления Минобороны, систематически не выполняли финансовых планов, что приводило к убыточной деятельности, неуплаты налогов и других платежей в государственный бюджет, неосуществление капитальных инвестиций в развитие производства. В 2015-2018 годах (по состоянию на октябрь 2018) совокупные убытки субъектов хозяйствования составляли 48500000 гривен.



Как сообщал УНН, Счетная палата и Всемирный банк заинтересовались "мертвым грузом" в 137 млн долларов по займу для Минздрава и регионов.