В зоне отчуждения задержали сталкеров с пистолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Житомирской области, в зоне отчуждения, задержаны трое нарушителей с металлоискателями и пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
"Вчера, во время выполнения задач по поддержанию режима радиационной безопасности в зоне отчуждения, пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили на отселенной территории трех человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма.
Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не имел.
В ГПСУ отметили, что в отношении задержанных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
"Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции для выяснения всех обстоятельств дела", - подытожили в ведомстве.
Добавим, что в Луганской области пограничники в лесу обнаружили танковый пулемет.