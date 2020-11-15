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У зоні відчуження затримали сталкерів з пістолетом

У зоні відчуження затримали сталкерів з пістолетом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Житомирській області, у зоні відчуження, затримано трьох порушників з металошукачами та пістолетом. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.

“Учора, під час виконання завдань з підтримання режиму радіаційної безпеки в зоні відчуження, прикордонники відділу "Млачівка“ Житомирського загону спільно зі співробітниками Нацполіції виявили на відселеній території трьох осіб”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що двоє чоловіків та жінка, жителі столиці, незаконно проникли в зону з метою екстремального туризму.

Порушники мали з собою металошукачі та лопати, крім того, в одного з чоловіків наряд виявив травматичний 9-мм пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями до нього. Як з’ясувалось, дозволу на право носіння та зберігання пістолета киянин не мав.

У ДПСУ зазначили, що стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення”.

“Травматичну зброю та боєприпаси вилучено представниками Національної поліції для з’ясування усіх обставин справи”, — підсумували в відомстві.

Додамо, що на Луганщині прикордонники в лісі виявили танковий кулемет.

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