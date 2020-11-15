У зоні відчуження затримали сталкерів з пістолетом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Житомирській області, у зоні відчуження, затримано трьох порушників з металошукачами та пістолетом. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.
“Учора, під час виконання завдань з підтримання режиму радіаційної безпеки в зоні відчуження, прикордонники відділу "Млачівка“ Житомирського загону спільно зі співробітниками Нацполіції виявили на відселеній території трьох осіб”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що двоє чоловіків та жінка, жителі столиці, незаконно проникли в зону з метою екстремального туризму.
Порушники мали з собою металошукачі та лопати, крім того, в одного з чоловіків наряд виявив травматичний 9-мм пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями до нього. Як з’ясувалось, дозволу на право носіння та зберігання пістолета киянин не мав.
У ДПСУ зазначили, що стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення”.
“Травматичну зброю та боєприпаси вилучено представниками Національної поліції для з’ясування усіх обставин справи”, — підсумували в відомстві.
Додамо, що на Луганщині прикордонники в лісі виявили танковий кулемет.