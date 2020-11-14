На Луганщині у лісі виявили предмет, схожий на танковий кулемет

"Учора прикордонники Луганського загону, які виконують завдання в складі Об’єднаних сил, виявили предмет схожий на крупнокаліберний кулемет. Сталося це на ділянці, де поряд і кордон з РФ, і лінія розмежування з тимчасово окупованою частиною Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що предмет схожий на 14.5 мм крупнокаліберний кулемет Владімірова танковий прикордонний наряд знайшов у лісі поблизу залізничної станції "Ільєнко".

Повідомляється, що про даний факт прикордонники проінформували співробітників компетентних правоохоронних органів.

"Підозрілий предмет вилучили співробітники Національної поліції. Чи справді це танковий кулемет", - інформує ДПСУ.

Нагадаємо, на Луганщині у шафі закинутої будівлі виявили схрон боєприпасів.