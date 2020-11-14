В Луганской области в лесу обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В лесу на участке, где рядом граница с Россией, и линия разграничения со временно оккупированной частью Луганской области, пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили предмет, похожий на крупнокалиберный пулемет. Произошло это на участке, где рядом и граница с РФ, и линия разграничения со временно оккупированной частью Луганской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции "Ильенко".
Сообщается, что о данном факте пограничники проинформировали сотрудников компетентных правоохранительных органов.
"Подозрительный предмет изъяли сотрудники Национальной полиции. Действительно ли это танковый пулемет", - информирует ГПСУ.
Напомним, в Луганской области в шкафу заброшенного здания обнаружили схрон боеприпасов.