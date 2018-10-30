В зоне отчуждения ЧАЭС нашли бомбу

"29 октября в 12:10 в оперативно-диспетчерскую службу 11-го ГПСО поступило сообщение об обнаружении в районе КПП "Зеленый Мыс" предмета, похожего на бомбу времен прошлых войн. Специалистами ГСЧС обнаруженный предмет идентифицирован как вероятно взрывоопасный предмет, похожий на авиационную бомбу ФАБ-50", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС , о находке проинформированы центр быстрого реагирования службы для проведения работ по разминированию и обезвреживанию. До прибытия пиротехнического подразделения место находки было поручено охранять силам 2-й роты батальона патрульной полиции отдела полиции зоны ЧАЭС ГУ НП в Киевской области.

Напомним, правоохранительные органы с 2014-го по 2018 год изъяли 9 тыс. гранат, 212 мин, 15 тонн взрывчатки, 4,5 тыс. единиц нарезного оружия и тому подобное.

Добавим, согласно обновленным на конец октября данным ГСЧС Украины, с начала года пиротехники службы уже уничтожили 58 тыс. 999 взрывоопасных предметов, в том числе 1 тыс. 3 авиационные бомбы.