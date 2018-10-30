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У зоні відчуження ЧАЕС знайшли бомбу

У зоні відчуження ЧАЕС знайшли бомбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У зоні відчуження Чорнобильської АЕС виявлено 50-кілограмову авіаційну бомбу. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.

"29 жовтня о 12:10 до оперативно-диспетчерської служби 11-го ДПРЗ надійшло повідомлення про виявлення в районі КПП "Зелений Мис" предмета, схожого на бомбу часів минулих війн. Фахівцями ДСНС виявлений предмет ідентифіковано як ймовірно вибухонебезпечний предмет, схожий на авіаційну бомбу ФАБ-50", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, про знахідку поінформовано центр швидкого реагування служби для проведення робіт з розмінування та знешкодження. До прибуття піротехнічного підрозділу місце знахідки було доручено охороняти силам 2-ї роти батальйону патрульної поліції відділу поліції зони ЧАЕС ГУ НП в Київській області.

Нагадаємо, правоохоронні органи з 2014 по 2018 рік вилучили 9 тис. гранат, 212 мін, 15 тонн вибухівки, 4,5 тис. одиниць нарізної зброї тощо.

Додамо, згідно з оновленими на кінець жовтня даними ДСНС України, з початку року піротехніки служби вже знищили 58 тис. 999 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 тис. 3 авіаційні бомби.

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