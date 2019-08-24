В зоне ООС в День Независимости уже два вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей наши украинские герои уже дважды находились в прицеле российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.
Так, по его данным, сразу с полуночи по направлению от шахты Трудовская оккупированного Донецка враг применил гранатометы по позициям наших защитников Марьинки.
"Позже, с 1:30 ночи, в течение 20 минут, боевики вели прицельный провокационный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Павлополя", - рассказал Гуцуляк.
Также, по его словам, потерь от начала этих суток в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины среди наших украинских военных нет.
Напомним, 23 августа боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.