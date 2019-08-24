ООС: бойовики 3 рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. 23 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли неподалік Водяного – зі стрілецької зброї;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї:
поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, в районі проведення ООС виявили схрон зі зброєю.