ООС: боевики 3 раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия:
вблизи Марьинки - с станковой противотанкового гранатомета;
неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон с оружием.