У зоні ООС у День Незалежності вже два ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі порушив режиму припинення вогню. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"Сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей наші українські герої вже двічі перебували у прицілі російсько-окупаційних військ", - сказав Гуцуляк.
Так, за його даними, одразу з опівночі з напрямку від шахти Трудівська окупованого Донецька ворог застосував гранатомети по позиціях наших захисників Мар’їнки.
"Пізніше, з 1:30 ночі, протягом 20 хвилин, бойовики вели прицільний провокаційний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Павлополя", - розповів Гуцуляк.
Також, з його слів, втрат від початку цієї доби внаслідок російської збройної агресії на сході України серед наших українських військових немає.
Нагадаємо, 23 серпня бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.