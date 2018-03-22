В знак протеста против "поправок Хомутынника" аграрии принесли голову мертвой свиньи под ВР

Изменения были приняты в декабре прошлого года. По подсчетам аграриев, при таких условиях они потеряют около 6 млрд грн, а их средства "переведут в карман" крупных перерабатывающих агрохолдингов вроде "Кернел". Поэтому, налоговые нововведения они приписывают владельцу "Кернел" Виталию Хомутыннику, который является народным депутатом Украины и членом налогового комитета Верховной Рады Украины.

Добавим, что отмену возмещения НДС поддержал также народный депутат, член аграрного комитета ВР Алексей Мушак, который, по данным СМИ, имеет родственные связи с другим совладельцем "Кернел" Андреем Веревским.

Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте масличных.