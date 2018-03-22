У знак протесту проти "поправок Хомутинніка" аграрії принесли голову мертвої свині під ВР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Українські аграрії принесли під стіни Верховної Ради голову мертвої свині. Мітингувальники страйкують проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним та середнім експортерам сої та рапсу, передає кореспондент УНН.

Зміни були прийняті у грудні минулого року. За підрахунками аграріїв, за таких умов вони втратять близько 6 млрд грн, а їх кошти “перекладуть у кишеню” великих переробних агрохолдингів на кшталт “Кернел”. Тож, податкові нововведення вони приписують власнику “Кернел” Віталію Хомутинніку, який водночас є народним депутатом України та членом податкового комітету Верховної Ради України.

Додамо, що скасування відшкодування ПДВ підтримав також народний депутат, член аграрного комітету ВР Олексій Мушак, який, за даними ЗМІ, має родинні зв’язки з іншим співвласником “Кернел” Андрієм Веревським.

Аграрії вимагають від Верховної Ради підтримати законопроект №7403-2, яким повертається відшкодування ПДВ при експорті олійних.

Українські Національні Новини

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