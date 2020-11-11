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В октябре в Киевской области в 12 школах выявили нарушения карантинных требований

Киев  •  УНН

 • 8276 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В течение октября Госпродпотребслужба в Киевской области проверила 77 школ, из них в 12 выявлены нарушения относительно несоблюдения противоэпидемических требований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КОДА.

"Так только на протяжении октября специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области проверили 77 школ. В 12 из них выявлены нарушения. Также проверки прошли в 67 детсадах. По их результатам нарушение зафиксировали в 17 учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди самых распространенных нарушений:

- недостаточная обеспеченность санитарных комнат и мед кабинетов антисептиками и бумажными полотенцами;

- установка контейнеров для использованных бумажных салфеток в неправильных местах;

- нарушение правил использования маски на рабочем месте и допуска к работе персонала.

Отмечается, что во время повторного обследования эти нарушения устранили без применения мер административного воздействия.

Напомним, Харьковским школам выделили более 830 тыс. грн на "защиту" от коронавируса.

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