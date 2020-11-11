У жовтні на Київщині у 12 школах виявили порушення карантинних вимог

"Так лише впродовж жовтня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області перевірили 77 шкіл. У 12 із них виявили порушення. Також перевірки відбулись у 67 дитсадках. За їх результатами порушення зафіксували в 17 закладах освіти", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед найпоширеніших порушень:

– недостатня забезпеченість санітарних кімнат та мед кабінетів антисептиками та паперовими рушниками;

– встановлення контейнерів для використаних паперових серветок у неправильних місцях;

– порушення правил використання маски на робочому місці та під час допуску до роботи персоналу.

Зазначається, що під час повторного обстеження ці порушення усунули без застосування заходів адміністративного впливу.

Нагадаємо, Харківським школам виділили понад 830 тис. грн на "захист" від коронавірусу.