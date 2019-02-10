В Житомирской епархии заявили об угрозах священникам, которые перешли к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Житомирской епархии Православной Церкви Украины заявили, что в Житомирской области на священников, которые перешли к ПЦУ, оказывается давление со стороны Русской Церкви. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ, передает УНН.
Так, в пресс-службе подчеркнули, что в Житомирской области к Украинской Церкви присоединяются как прихода, так и духовенство Московского Патриархата, в то время как Русская Церковь не поддерживает объединение православных украинцев и всячески пытается препятствовать единству украинского православия.
"На священников, которые перешли в Православную Церковь Украины, оказывается давление иерархом Русской Церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию", - говорится в сообщении.
В епархии сообщили, что, кроме указанных действий, митрополит Виссарион также предупреждает, что в общинах, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".
Более того, Овручская епархия РПЦ проводит агитацию на приходах, распространяя листовки провокационного содержания о запрете священника и покаяния всех, кто перешел в ПЦУ, отметили в пресс-службе.
Так, по словам иерея Владислава Сеника, который недавно перешел в ПЦУ из РПЦ, от деятельности митрополита Виссариона уже пострадали пгт Гранитное, с. Маклаевка, с. Федоровка Малинского района. Такое же давление оказывается и в других районах Житомирской области.
Житомирская епархия в свою очередь заявила, что все переходы приходов и священнослужителей происходят согласно действующему законодательству Украины и канонов Православной Церкви, поэтому любые запугивания и угрозы являются недопустимы и такими, которые противоречат основам Христовой веры.
"Обращаемся к соответствующим органам не допустить разного рода провокаций, а виновных лиц за эти действия привлечь к ответственности", - отметили священнослужители.
Как сообщал УНН, по словам Президента Украины Петра Порошенко, Кремль осуществлял "безумное давление" на Вселенского патриарха Варфоломея по поводу предоставления Томоса ПЦУ.
Напомним, в Православную церковь Украины перешли 225 приходских храмов УПЦ МП.